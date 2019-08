Vocera por proyecto de reducción de jornada a 40 horas: Es malo, populista y viola la Constitución

De diversos temas dialogó durante el mediodía de este lunes la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, como por ejemplo sobre el debate en torno al proyecto de reducción de 40 horas semanales, así como también con respecto a la acusación en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.



Sobre lo primero, la titular de Segegob expresó que "el proyecto del Partido Comunista es malo y populista, viola la Constitución y destruye empleos", añadiendo que seguirán abogando por iniciativas que sean responsables, apegados "a la ley y la Constitución, que reduzcan los horarios de trabajo porque creemos que la familia es lo más importante que tenemos que cuidar y para eso tenemos que compatibilizar y conciliar el trabajo con la familia, el esparcimiento con la cultura y el deporte".



Pérez consideró que violar la Constitución es un mal camino, ya que es "la misma que juraron y respetaron cumplir cuando se juramentaron como diputados, como parlamentarios. No es un buen camino".



En cuanto a la acusación constitucional de los senadores del Partido Socialista en contra de la ministra Cubillos, la vocera sostuvo que "uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a compartir con los chilenos: ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".