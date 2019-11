Vocera: 'Nuestro camino no es la asamblea constituyente'

La ministra Vocera de Gobierno, Karla Rubilar, habló respecto al proceso de nueva constitución que comenzará en los próximos días y que partió su proceso tras la reunión del Presidente en su casa con líderes políticos de Chile Vamos.

Indicando que se considerará la "participación y consulta ciudadana del próximo 7 y 8 de diciembre", la autoridad fue clara en indicar que el camino para dar con la próxima Carta Fundamental "no está definido".

Además, expresó que se encuentran "abriendo el diálogo", que el Congreso será el lugar donde el proceso se lleve a cabo y que "nuestro camino no es la asamblea constituyente"

"Lo que proponemos como Gobierno es acercar posiciones, no extremarlas", aseguró Rubilar. "Le pedimos a quienes no transan de un mecanismo en particular a que estén a la altura para permitir llegar a acuerdos. Cuando uno se mantiene en sus posturas, sin moverse, todo se mantiene igual. La pregunta es si realmente queremos un cambio. Eso significa diálogo y significa ceder", agregó.