Van Rysselberghe por Salaberry: La carga emocional por no tener un apellido común es muy fuerte

La senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, conversó con Pauta, en donde se refirió a la bullada salida de Felipe Salaberry, instancia en la que afirmó que existió una "presión mediática feroz" y que no comprende la falta con respecto en que el ahora exsubsecretario se haya contactado con su hermana, también otrora funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa.



"Qué delito es llamar a tu hermana si el parte nunca se eliminó (…) si uno quisiera hacer una cosa así y él es una autoridad, no llama a la hermana, llama al alcalde", dijo a Pauta.



Van Rysselberghe apuntó a que la renuncia de Salaberry se debió a la fuerte presión que recibió tanto él como su familia.



"La carga emocional de estar en todos los diarios, en todos los noticieros, en todas las radios cuando no tienes un apellido común, es decir, Gómez, Pérez, González, la presión sobre todo para los hijos es muy fuerte", expresó.



Por otro lado, la parlamentaria también se refirió a los resultados con respecto a la votación por la Acusación Constitucional contra Marcela Cubillos.



"Yo estoy segura que a la izquierda no le gusta la ministra, no le gusta las políticas que está tratando de difundir, que ponga el mérito como uno de los criterios de selección, que en los colegios se estudie y puedan estudiar tranquilos como en la gran mayoría de los colegios privados", declaró.