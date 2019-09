Van Rysselberghe: La Fiscalía es el brazo armado de la izquierda

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se mostró crítica con respecto a la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso que protagoniza el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.



A juicio de la senadora, la Fiscalía funciona como "el brazo armado de la izquierda chilena", afirmando además de que no se analiza con objetividad.



"Me impresiona el oportunismo de la Fiscalía. El sesgo de la Fiscalía en donde aparece como el brazo armado de la izquierda chilena", sostuvo.



Van Rysselberghe cuestionó la rapidez con la que actuó el ente persecutor en esta situación y con otros no, poniendo de ejemplo la denuncia por OAS en el caso de financiamiento irregular de la expresidenta, Michelle Bachelet.