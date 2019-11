Van Rysselberghe: 'Esta va a ser la Constitución de Sebastián Piñera'

En diálogo con El Mercurio, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, habló sobre el proceso hacia la nueva Constitución, afirmando que la actual no corresponde a la articulada en Dictadura.



"Esta es la Constitución de 2005, está firmada por Ricardo Lagos. No era esa nuestra preocupación, era más bien el hecho de generar un marco estable hacia adelante", sostuvo con respecto a la postura del partido en torno a este tema.



Van Rysselberghe aclaró que si bien "podrá ser el fin de la de 1980, pero esta va a ser la Constitución de Sebastián Piñera. Eso no es lo importante para nosotros, más de quién la firme, lo más importante acá es que se obliga a llegar a acuerdo y eso da estabilidad".



La senadora consideró que una nueva carta magna no arregla "el tema de la salud, de la calidad de la educación, de las pensiones. Sí resuelve las diferencias políticas. Este no es el fin de la crisis, pero sí ayuda a sacar a la gente de la calle".