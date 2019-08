Van Rysselberghe: Chile está mejor que con el gobierno de Bachelet, pero la mayoría no lo percibe

Una extensa entrevista a El Mercurio concedió la timonel de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, en donde habló no solo de la actualidad nacional, sino que además de la situación que atraviesa el espectro político en el país.



La presidenta de la bancada aseveró que el país "está mejor que con el gobierno de Bachelet, pero la mayoría de la gente no lo está percibiendo".



A su juicio, en la actualidad "se han creado más empleos, pero el problema que tenemos es que como nuestro país es uno atractivo para los migrantes, la mayoría de esos empleos está quedando en manos de ellos".



Van Rysselberghe también habló en torno a la postura del Partido Comunista y del Frente Amplio con respecto a la extradición del exguerrillero, Mauricio Hernández Norambuena, uno de los implicados en el asesinato de Jaime Guzmán.



"Me llama la atención. Es un asesino que mató a un senador en ejercicio y fue autor de secuestros no solo en Chile, sino también en el extranjero. Nos hubiese gustado que todos los partidos hubiesen sido capaces de decir 'qué bueno que el Estado de Derecho se respete en Chile'. Pero lo que más ha habido en el PC y en el Frente Amplio es silencio", sostuvo.