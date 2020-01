Senador Pérez descartó que Ley Antisaqueos sea aplicada en intervenciones de Las Tesis

El senador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Víctor Pérez, descartó de plano la hipótesis del parlamentario de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, sobre Las Tesis y la aprobación del proyecto de ley Antisaqueos y Antibarricadas, que endurece las penas para estos delitos.

El senador RD sostuvo que "a mí me preocupa que una intervención como las de Las Tesis, a partir del 8 de marzo, pueda ser interpretada como una interrupción de la circulación, y puedan ser violentamente detenidas, reprimidas por parte de Carabineros, y les estamos dando más atribuciones a una policía y agentes del Estado que están vulnerando gravemente los derechos humanos".

Ante esto, Pérez comenzó aseverando que "sería bueno que leyeran el proyecto primero. Segundo, los diputados del Frente Amplio votaron a favor de este proyecto la mayoría de ellos en primera instancia, después estarán arrepentidos".

Asimismo, destacó que "lo que hizo el Senado fue procesar con mucha mayor eficacia normas para que no exista ninguna duda de que aquí lo que se está condenando es al que usa la violencia, el que usa la intimidación, el que usa elementos para dañar a las personas, y no el que se manifiesta pacíficamente".

"Y de las normas que se aprobaron ayer en el Senado, la frase no tiene ninguna posibilidad de ser aplicado. Nadie va a acusar por eso, no va haber ningún fiscal que quiera adelante un procedimiento de esa naturaleza, ni ningún juez, porque la norma no sanciona ese tipo de conductas", concluyó el militante de la UDI.