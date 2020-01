Senado aprobó idea de legislar matrimonio igualitario y tramitación continuará en marzo

Con información de Gabriel Alegría

Con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Senado aprobó en general la idea de legislar el matrimonio igualitario, demanda histórica de los movimientos de la diversidad sexual. Se espera que de aquí a marzo se envíen las indicaciones al proyecto, para luego revisar el detalle de los artículos en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

El senador Felipe Harboe, quien puso en tabla el debate en torno a esta iniciativa, señaló a ADN que "este es un momento histórico" y se pone fin a "esta discriminación del año 1857, que establece que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer".

"La sociedad ha evolucionado, tenemos una evolución cultural, la pregunta es por qué hoy en el 2020 existe esta discriminación. El concepto de familia se ha ampliado considerablemente y por tanto creemos que hay que dar un paso en libertades", sostuvo Harboe.

En cuanto a la discusión en torno al proyecto en su detalle, el senador PPD indicó que "espero que la comisión de Constitución pueda dar una tramitación rápida, porque es una discriminación que no se justifica a estas alturas de nuestra evolución cultural".

En tanto, el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería, celebró la aprobación de la legislación y señaló que "este es un proceso que ha durado años (…) Hoy se comienza a dar un paso legislativo importante y decisivo para tener matrimonio igualitario y erradicar la desigualdad de nuestro país".

Respecto de la adopción homoparental, punto que se discute en otro proyecto y que podría surgir en el debate de los artículos en la comisión de Constitución, Rementería subrayó que "si no tiene adopción, no es matrimonio, así de simple, y lo hemos planteado desde el día uno".

Desde la UDI, cuya bancada rechazó legislar el proyecto, la senadora Luz Ebensperger sostuvo que "hemos dicho acá en la sala, y entre todos los senadores que intervenimos, que el amor y la familia pueden tener distintas formas y eso no lo condenamos, sino que por el contrario, lo reconocemos y lo aprobamos".

"Sin embargo el matrimonio no, porque tiene fines primarios y secundarios, y el primer fin primario del matrimonio es la procreación, y no puede darse sino que entre un hombre y una mujer. Es una fórmula biológica en el que las sociedades van renovando", agregó la parlamentaria, junto con agregar que "nunca hemos hecho nada para que un proyecto de ley no pueda verse".