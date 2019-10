Revelan regalo de Margaret Thatcher a Pinochet cuando estaba preso en Londres

Cuando Augusto Pinochet se encontraba detenido en Inglaterra en 1999 por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad recibió de regalo un fino whisky escocés con el mensaje "el Scotch es una de las instituciones británicas que jamás te desilucionará".

La responsable del regalo al dictador se trataría de la exprimera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, aseguró el periodista Charles Moore en el marco del lanzamiento de su tercer tomo de la biografía de "la dama de hierro" llamado "Margaret Thatcher: Herself Alone: The Authorized Biography".

Según el biógrafo de la difunta lideresa conservadora, ésta se encontraba impactada porque el gobierno laborista de ese entonces permitió el arresto de Pinochet, y aseveró que también "se sentía en una gran deuda por sus acciones secretas durante la Guerra de las Malvinas", como instalar un radar militar en el sur del país para informar a la inteligencia británica sobre los movimientos del Ejército argentino, entre otras.

Cuando la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU. liberó el archivo del perfil del difunto dictador chileno, dentro de los detalles que se revelaban era que "le gustaba tomar whisky escocés y el pisco sour, fumar cigarrillos e ir a fiestas".