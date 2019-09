Reportaje reveló quienes son los diputados mas impuntuales en la Cámara

En medio de la discusión por el proyecto de ley que busca rebajar de 45 a 40 horas la jornada laboral de los trabajadores en Chile, un reportaje de Teletrece, reveló cuántas horas y cómo trabajan los diputados en la Congreso.

Bajo el título "Desorden en la Sala: Radiografía de la Cámara de Diputados", la emisión del programa especial de Tele 13, mostró que Juan Lavín León (UDI), Pedro Velásquez (IND), Raúl Soto (DC), Cosme Mellado (PR) y Daniela Cicardini (PS) son los diputados con mayor tasa de impuntualidad a la hora de discutir distintas sesiones de la Cámara.

Uno de los que se excusó en el reportaje fue el hijo del alcalde de Las Condes: "sé que he llegado atrasado, he tenido problemas para llegar temprano, también tengo otros compromiso qsue para mí son importantes de cumplir y no he podido compatibilizarlos", comentó Joaquín Lavín León.

De acuerdo a las cifras reveladas por el reportaje, Lavín León promedia un atrasado de 58,5 minutos con 82,4% de impuntualidad en las distintas sesiones de las que debió participar. Poco más atrás aparece Pedro Velásquez, quien marcó un 82,1%.

"La labor parlamentaria va mucho más allá de estar sentado en el hemiciclo. Nuestra labor de representación es muy importante y sí me dedico mucho más al distrito que al estar sentado escuchando discursos", agregó Lavín León.

Estos son los 10 diputados con mayor tasa de atrasos en la Cámara de Diputados.

1. Juan Lavín León (UDI) / 82,4% de atrasos / 58,5 minutos promedio

2. Pedro Velásquez (IND) / 82,1% de atrasos / 48,6 minutos promedio

3. Raúl Soto (DC) / 81,5% de atrasos / 36 minutos promedio

4. Cosme Mellado (PR) / 76,6% de atrasos / 25,2 minutos promedio

5. Daniela Cicardini (PS) / 76,5% de atrasos / 25,6 minutos promedio

6. Rodrigo González (PPD) / 76,4% de atrasos / 35,3 minutos promedio

7. Marcela Sabat (RN) / 75,7% de atrasos / 35,3 minutos promedio

8. Cristina Girardi (PPD) / 75% de atrasos / 39,3 minutos promedio

9. Juan Santana (PS) / 74,4% de atrasos / 19,5 minutos promedio

10. Paulina Núñez (RN) / 73% de atrasos / 43,4 minutos promedio