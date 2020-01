Presidente de la Cámara de Diputados y estallido social: 'No hay el liderazgo desde el Gobierno'

Este sábado 18 de enero se cumplen tres meses del estallido social que vive el país. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, apuntó a Sebastián Piñera como el principal responsable de que esta situación se mantenga en Chile.

"No hay el liderazgo desde el Gobierno, que sigue golpeado, que sigue aturdido, que sigue sin reaccionar con fuerza e integralidad. Porque sí, una cosa es mandar un proyecto, sí le vamos a subir el 20%, el 10% primero, terminamos el 50%, en buena hora, pero no hay una integralidad para resolver los abusos de las AFP, ni en salud tampoco hay nada hasta el día de hoy", aseveró en entrevista con ADN el militante de la Democracia Cristiana (DC).

"Para resolver los abusos de las isapres, nos habían cambiado todos los valores de los planes de las isapres, y eso es unilateral, inventan una chiva (excusa) que el indicador no sé qué, que el indicador no sé cuándo, y al final te terminan cambiando el plan y anda a reclamarle a la FIFA, y esa es la realidad de las personas", agregó.

Por otra parte, analizó cómo a avanzado Chile desde el retorno a la democracia. "Tendríamos que ser muy recontra ingratos con nuestro propio país, para no reconocer los avances que ha habido en infraestructura, algunas respuestas a demandas sociales, gremiales", sostuvo.

"Recordemos no más cómo recibimos Chile, no hay que tener mala memoria, y no hay que ser tan mal agradecidos de nuestro país para decir que no tenemos nada", señaló.

Pese a esto, expresó sobre el estallido social que "muchos de nosotros sabíamos que las pensiones eran injustas, sabíamos que la atención de salud era mala y la veníamos criticando, en nuestros gobiernos y en este gobierno", expresó.

"El remesón ha sido brutal, porque la verdad es que desnudaron una cara tan distinta de la realidad de chilenas y chilenos, y otros chilenos y chilenos", concluyó.