Piñera y crecimiento: 'Da la impresión que algunos no quieren la recuperación'

En el marco del séptimo Encuentro Nacional del Comercio 20019, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, el Presidente Sebastián Piñera habló tras la nueva proyección de crecimiento para nuestro país.



Al respecto, el mandatario dio algunas justificaciones acerca de por qué no se pudo cumplir con la expectativa que tenía el Ejecutivo.



"El primer semestre fue una tormenta perfecta, porque las inundaciones en el norte paralizaron las mineras por largo tiempo, la huelga en Chuquicamata, los problemas de la economía mundial, pero dijimos que en el segundo semestre íbamos a tener una recuperación", dijo.



Eso sí, Piñera lanzó una reflexión en contra de los críticos, afirmando que "da la impresión que algunos no quieren la recuperación, les molesta que nosotros planteemos que Chile sí es capaz de enfrentar sus dificultades".



El mandatario, además, sostuvo que "cuando el Imacec es bajo, es portada; cuando sorprende a todo el mundo, no aparece en ninguna parte", lo que fue aplaudido por el foro empresarial. Un dato fuera de la realidad, puesto que los medios han cubierto generalmente los últimos datos acerca de crecimiento.