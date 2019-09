Piñera por Cubillos: 'Es una acusación que no tiene ningún fundamento legal'

Como una acción "sin fundamento" catalogó el Presidente Sebastián Piñera la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y que se ha tomado la agenda política durante este jueves.



El mandatario manifestó su confianza en que la Cámara de Diputados no le dará curso a la iniciativa de la oposición.



"Pueden haber diferencias políticas, pero no se puede acusar a una ministra por cumplir un programa de Gobierno, que fue el que votó la mayoría de los chilenos", dijo.



Piñera añadió que, a su juicio, "no se puede acusar a una ministra por emitir con fuerza y claridad sus opiniones, en defensa de la libertad de enseñanza, de la libertad de los padres en tener un rol fundamental en la educación de sus hijos. Por lo tanto, es una acusación que no tiene ningún fundamento legal".



Vale decir que más temprano en este jueves, Cubillos desestimó haber caído en algún incumplimiento o vulneración de la Constitución y las leyes, y le recordó a la oposición que una acusación constitucional no puede estar fundada en meras diferencias de carácter político.