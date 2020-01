Ossandón votará por una nueva Constitución: Algunos nunca estuvieron convencidos, ni el Gobierno

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, expresó que votará por la aprobación con respecto a la nueva Constitución para Chile, esto tras conocerse que ocho parlamentarios de dicho partido político anunciaran su rechazo.



A través de Twitter, el otrora candidato presidencial manifestó que Chile no volverá jamás al 17 de octubre, en relación al día previo al estallido social, que ha dado pie a una serie de manifestaciones a lo largo del país.



En la red social, Ossandón argumentó que "cuando uno actúa por convicciones tiene su mente tranquila. Desde el comienzo y desde hace muchos años, me muevo por la gente, por las bases, por sus carencias, su vivienda, por su igualdad, porque el Estado proteja y cuide lo que hoy no hace".



El senador recordó que "no hace mucho, todos levantamos las manos porque interpretamos lo que Chile quería. Pero al parecer algunos nunca estuvieron convencidos, ni el propio Gobierno".



Ossandón apuntó a que se puede lograr un Estado social que "garantice estándares mínimos de salario, alimentación, salud, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad".

Mi reflexión, sin acomodos, más convencido que nunca... pic.twitter.com/XiM9nTJhRM — Manuel José Ossandón (@mjossandon) January 7, 2020