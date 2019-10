Ossandón a Orsini: 'Ojalá ella dé el ejemplo y mañana mismo se haga el test de drogas'

El senador Juan Manuel Ossandón calificó como graves los dichos de la diputada Maite Orsini, quien vinculó al Parlamento con el narcotráfico.



Durante su participación en el matinal de Chilevisión, el excandidato presidencial sostuvo que "esto tiene dos líneas: a principios de año me hice el test de drogas sin apuntar a nadie para que supieran que no consumiera, pero eso no anula que si alguien haya consumido no pueda ser parlamentario".



"Uno es el consumo y ojalá ella dé el ejemplo y mañana mismo se haga el test de drogas; y lo otro es vínculo con el narcotráfico y eso sí es grave porque está afectando a la institución, a la cual ella pertenece y que además nos tira al voleo a todos", añadió.



Ossandón consideró que los dichos de Orsini merecen "una sanción fuerte, porque siembra la duda y queremos darle certezas a la gente de que acá puede haber diferencias, pero tener vínculos con el narcotráfico, meter a las policías, no sé si tendrá algún dato de los vínculos de la policía. Es muy grave. Es una persona que estudio Derecho, es abogada, sabe en teoría que sus palabras tienen consecuencias".