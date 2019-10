Orsini: No tengo antecedentes de que algún diputado tenga vínculos con el narcotráfico

Maite Orsini defendió sus dichos con respecto al eventual vínculo del Congreso con el narcotráfico, aclarando eso sí que sus acusaciones no apuntan a alguna persona en particular.



Durante la tarde de este lunes, la parlamentaria de Revolución Democrática expresó que "quiero ser clara con esto. Lo dije en la mañana y lo voy a reiterar acá: no tengo antecedentes de que algún diputado o diputada en particular tenga vínculos con el narcotráfico".



"Lo que tengo, al igual que todos ustedes (los medios), es información de que los narcotraficantes están entrenando en nuestras instituciones, en instituciones que confiábamos plenamente y que estoy segura que hace años nadie hubiese pensado que iban a ingresar estos vínculos", manifestó.



Eso sí, Orsini cuestionó que "¿Es la Cámara de Diputados un lugar que no puede ser permeado por los narcotraficantes? No".