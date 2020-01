Orrego por libelo contra Guevara: 'La acusación constitucional no debe ser una constante'

A través de Twitter, el exintendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), se refirió a la acusación constitucional en contra de Felipe Guevara (RN), indicando que esta instancia no debiese ser una herramienta que se utilice cada cierto tiempo, sino que en situaciones excepcionales.



La otrora autoridad regional durante la gestión de Michelle Bachelet expresó en la red social que "la acusación constitucional no debe ser una constante, sino para casos extremos. Hay otras maneras de ser oposición más allá solo de la acusación constitucional".



Orrego, eso sí, consideró que "el copamiento fue un error. Gobierno debe mejorar estrategias. Pero no todo error amerita acusación constitucional".



Recordemos que durante esta jornada se presentó el libelo en contra del actual intendente de la Región Metropolitana.

