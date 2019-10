Natalia Compagnon: 'Nuestro caso fue usado para poder pegarle al gobierno'

Natalia Compagnon fue la invitada a la nueva temporada de Llegó Tu Hora en TVN, donde respondió a preguntas de un amplio panel liderado por Karen Doggenweiler.

La nuera de la expresidenta Bachelet aseveró que el caso Caval "fue usado para poder pegarle al gobierno", aprovechando las debilidades comunicacionales de una coalición que "no estaba ordenada".

"Yo no hice nada por lo que tenga que salir arrancando de este país", respondió Compagnon al ser cuestionada si ha pensado en salir de Chile tras la crisis. "Me puedo hacer cargo de la construcción que se armó por un negocio entre privados" comentó respecto a sus responsabilidades.

Respecto al caso Caval "creo que hace falta mucha información", explicó abogando por respetar el principio de inocencia, señalando que en su caso éste no fue respetado. "Hasta hoy nadie ha dicho de qué se trataba el negocio que comenzó el caso", indicó argumentando que "hay tres grandes mitos respecto al terreno (...) nunca estuvo en nuestros planes hacer un cambio del uso de suelo (...) con lo que estaba, estaba perfecto".

Sobre la ocasión en que le pidió disculpas a los afectados incluyendo la expresidenta, la esposa de Sebastián Dávalos aseguró que "fue porque se vieron expuestos a un mundo que no era de ellos", y expresó que "yo no expuse a la Presidenta" porque "ella actuó como debía actuar".

En un momento Roberto Artiagoitía, el 'Rumpy', le preguntó respecto a su relación con Michelle Bachelet, ante lo que respondió "no te puedo contestar cómo es mi relación (...) Es como la de cualquier persona con su suegra".

"TVN no me pagó nada. No cobré absolutamente nada", aclaró Compagnon en un momento ante una pregunta del público.