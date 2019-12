Ministro Blumel: 'Es una noche triste para la democracia. Se acaba de cometer una injusticia'

El Senado finalmente aprobó los dos capítulos de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, lo que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Al respecto, el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicó que "es una noche triste para la democracia se acaba de cometer una injusticia aprobando una acusación constitucional que no tiene mérito y que no tiene fundamento. Durante toda la tramitación, no se logró demostrar ninguna de las amputaciones que se formuló en la acusación, pero lamentablemente se ha cometido una injusticia y se ha aprobado la acusación constitucional".

"Digo que es lamentablemente porque de una injusticia nunca puede surgir un acto justo. Se ha aprobado una acusación constitucional contra un ministro de Estado que paradojalmente es quien más había hecho para impulsar una modernización y reformas profundas a Carabineros", señaló.

Además, Gonzalo Blumel elogió sus ganas de impulsar reformas a las fuerzas de orden manifestando que "precisamente venía avanzando e impulsando los cambios necesarios para modernizar las instituciones de las fuerzas del orden público, y le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles de los últimos 30 años, y siempre, siempre lo hizo con estricto apego a sus obligaciones constitucionales y legales".

"Siempre como ministro del Interior, procuró el resguardo del orden público con pleno y total respeto por los derechos humanos. Nuestro país está viviendo momentos difíciles y este tipo de acciones no solo no contribuyen a superar las dificultades que hemos enfrentados, sino que causan un deterioro a la democracia y a los instrumentos que nuestra democracia contempla para poder resolver los problemas que se suscitan en ella", concluyó.