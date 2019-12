Ministra Schmidt reconoció que 'se pueden haber cometido errores' en la COP25

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregó un balance de la participación de Chile en la COP25, que a su juicio fue "difícil desde sus orígenes". Acompañada de seis ministros, entre ellos el canciller Teodoro Ribera, la titular de la cartera habló de los acuerdos alcanzados y los obstáculos que enfrentó durante el desarrollo de la cumbre.

"Levantamos la COP en un tiempo récord y en un mes antes, por las razones que todos conocemos, pedimos cambiarla de lugar", indicó Schmidt, en alusión al estallido social que obligó a la cancelación de la cita internacional en Santiago y su traslado a Madrid.

También respondió a las críticas en su contra por los resultados de la cumbre. "Claramente no estamos satisfechos con los resultados alcanzados, no están a la altura de la urgencia de la crisis climática. Sin embargo, estoy orgullosa del coraje que ha tenido Chile para enfrentar a las grandes potencias del mundo, a los grandes emisores, sentarlos en la mesa y no dejarlos levantarse hasta alcanzar acuerdos", remarcó la ministra.

Reconoció además que "este era un proceso largo y difícil y dentro de estas dos semanas intensas, y por supuesto durante los últimos cuatro días, donde no dormimos ni de día ni de noche, se podrían haber cometido algunos errores (…) siempre es importante hacer autocrítica y también lo es rendir cuentas. Todas las instancias para rendir cuentas son importantes".

De los ocho objetivos planteados, Schmidt puntualizó que sólo se consiguieron siete, lo que calificó como un proceso "durísimo" al buscar la unanimidad de los países participantes. El punto en cuestión fue la regulación de la compra y venta de los bonos de carbono.

Entre los objetivos logrados figuran un consenso global por la ambición climática, la neutralidad en las emisiones de carbono, la protección de los océanos y la equidad económica y de género.

Cabe destacar que la ministra está citada para este miércoles en la comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para presentar su balance de la COP25. El presidente de dicha instancia, el diputado Félix González, ya anunció que reunirá firmas para interpelar a Schmidt.