Michelle Bachelet: 'No quiero ser candidata y no voy a ser candidata'

Volvió a la palestra por los supuestos aportes de OAS a su campaña presidencial, y regresó para responder con fuerza y autoridad. La exPresidenta de la República, Michelle Bachelet, concedió una extensa entrevista, donde aclaró varios puntos respecto a las críticas y pedidos que le han llegado en el último tiempo como figura política.

Pese a estar alejada del país, desempeñándose como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Bachelet comentó respecto a la insistencia de posicionarla como candidata para un nuevo período presidecial que: "no, no habría ningún argumento que me permitiera convencerme. Ni uno", partió comentando en entrevista con 24 horas de TVN, en declaraciones tomadas por La Tercera.

"Todos mis argumentos me dicen claramente: no. No vas a ser candidata. O sea, no estoy diciendo que los chilenos quieren que yo sea candidata, estoy diciendo de que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata", agregó Bachelet.

Respecto a las críticas que ha recibido por los supuestos aportes de OAS a su campaña, la alta comisionada fue categórica: "mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido, ni tuve nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa. Y la verdad es que me parece tan extraño que después de haber tenido él la oportunidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algo o un antecedente, haber entregado esos antecedentes a la justicia chilena", aseveró.

"Ahora que aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del Puente de Chacao, que la verdad fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío. No me explico. No sé si acá hay otro trasfondo de por qué ahora aparece esta información a través de Folha de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre. No he tenido ningún vínculo con OAS", agregó la exPresidenta.