Michelle Bachelet le respondió a Miguel Bosé y Jair Bolsonaro: 'Lo tomo dependiendo de quien viene'

Respondió a cada una de las preguntas que le hicieron, sin temor a decir siempre la verdad. Así fue la entrevista que concedió la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien se dio el tiempo y espacio para salir al paso de los cuestionamientos del cantante español Miguel Bosé y del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Sobre los cuestionamientos que tuvo por parte del mandatario de Brasil, Bachelet fue sencilla: "nosotros estamos preocupados, porque creemos que esta reducción del espacio democrático no es solo en Brasil. Está en muchas partes del mundo", partió comentando.

"En realidad fue una conferencia de prensa donde se me hizo la pregunta sobre la situación en Brasil y nosotros entregamos la información de lo que tenemos, que es el número de personas asesinadas y la dificultad para la sociedad civil para poder seguir haciendo las cosas que hacía antes", agregó la exPresidenta.

Pero en la misma línea, comentó los ataques de Bolsonaro en su contra: "yo me tomo las cosas dependiendo de quien vienen. No sé si me entiende. Entonces, si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil", comentó con contundencia.

Respecto a Miguel Bosé, Bachelet dijo que: "no sé por qué tuvo esa reacción. La verdad es que me sorprendí mucho. O sea, él estuvo en un acto. Un acto. Y cuando iba a Chile, me llamaba. No lo sé, la verdad es que no tengo idea", sostuvo.

"Yo sé que él no lo ha pasado bien en el último tiempo en su vida, ha tenido algunas dificultades personales, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque de nuevo, después me escribió disculpándose, pero… disculpándose (…), insistiendo en lo mismo. En esto que yo tenía que ir. Entonces no sé si tendrá algún vinculo personal con alguien de Venezuela que lo hacía estar tan... iracundo".diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil", sostuvo.