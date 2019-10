Maite Orsini ofreció disculpas por vincular a los parlamentarios con el narcotráfico

Con una serie de tuits en su cuenta personal, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, ofreció disculpas por sus dichos manifestados en el matinal Muy Buenos Días, en donde vinculó a políticos con el narcotráfico.



En la red social, la parlamentaria sostuvo que la intención no fue ofender a alguien en particular, aunque recordó que si dichos nexos se han visto en otras instituciones, como por ejemplo a la Corte de Apelaciones, al Ejército o Carabineros, el Congreso no está ajeno a esto.



"Quiero aclarar dos cosas. Primero: no me cansaré de enfrentar todo aquello que puede poner en riesgo nuestra democracia y sus instituciones y el narcotráfico lo hace. Segundo: no busco protagonismo con esto. Era mucho más cómodo para mí no prender la alarma y ahorrarme problemas", comentó.



Orsini añadió que "en este mismo sentido, con toda honestidad porque nunca me ha complicado pedir disculpas, decir que si alguien en este Congreso siente que lo ofendí personalmente, pido disculpas, sobre todo si es alguien que esté comprometido, como yo, en que haya más transparencia en política".



"Como señalé ayer, vuelvo a aclarar que no tengo nombres ni una acusación particular, lo que sí tengo es la convicción de que el narcotráfico ha llegado a una Corte de Apelaciones, al Ejército, a Carabineros o a una Municipalidad", comentó, agregando que "si ya tenemos antecedentes y casos concretos en otras instituciones ¿Qué nos podría hacer pensar que el Congreso es inmune a estos vínculos? Ante eso, el silencio o la defensa corporativa, no ayudan a que no se le abran esas puertas".