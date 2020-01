Le respondieron: diputado Coloma cuestionó a Contraloría por investigación a Carabineros por insulto

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionó en Twitter a la Contraloría General de República por investigar a Carabineros tras una denuncia sobre un insulto de la institución uniformada a una manifestante.

Ante el hecho, el parlamentario escribió en la red social: "Oye @ContraloritoCGR, ¿no encontraron ninguna forma mejor de perder el tiempo? ¡Tanta es la necesidad de caer bien?".

A lo que desde Contraloría respondieron: "Hola diputado, recuerde que nosotros debemos responder a los requerimientos, tanto de diputados/as, senadores/as, como de la ciudadanía. Esta solicitud de informe a Carabineros es precisamente una respuesta a denuncias ciudadanas, sólo cumplimos con hacer nuestro trabajo. Saludos".

Pese a esto, el abogado insistió otra vez: "me 'emociona' su velocidad para iniciar investigaciones a Carabineros, pero me impresiona que cuando denuncié a la Municipalidad de Recoleta (2016 y 2018) todavía no sepa resultado de la investigación".

"Contralorito" le dejó una contundente respuesta al parlamentario: tres enlaces con informes de auditorías por el hecho que denunció, con fechas de julio de 2018, junio y julio de 2019.

Asimismo, agregaron: "y viene otra en camino. Muy buenas noches". Cerrando el diálogo, ya que el diputado no ha respondido desde hace más de 12 horas.

Te dejamos aquí a quienes fiscaliza Contraloría, y a quienes no: