Lavín aconsejó a Piñera: 'Tiene que estar en un segundo plano'

El alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, recomendó al Presidente Sebastián Piñera a "estar en segundo plano".

Cabe recordar que el Mandatario logró en la encuesta CEP solo el 6% de aprobación. Por su parte, Lavín fue el político mejor evaluado, con un 37%.

"Lo que hay que hacer es que el Presidente tiene que estar en un segundo plano, tienen que ser sus ministros más empáticos los que estén dando la cara y logrando los acuerdos y haciendo las reformas", afirmó el jefe comunal en Mesa central de Canal 13 este domingo.

Protagonismo específico que deberían asumir los ministros Ignacio Briones (Hacienda), Gonzalo Blumel (Interior), María José Zaldívar (Trabajo) y Lucas Palacios (Economía).

"Son de la nueva generación, que tienen un chip distinto y que tienen una conexión diferente con la gente, pero pienso que el Presidente tiene que estar más atrás, que son los ministros los que tienen que hacer el esfuerzo, dar la cara y también tienen que empoderarse", opinó el alcalde.

Por otra parte, Lavín aseguró que "hay mucha gente de derecha que critica al Presidente porque no está aplicando su programa (de Gobierno). Resulta que a él le tocó esto y hay que enfrentar las cosas que te tocan. Él concentra la impopularidad, porque le tocó ser Presidente. A cualquier Presidenta o Presidente le hubiese pasado lo mismo".

Finalmente, respecto a sus aspiraciones presidenciables, aseguró que "ya no lo busco. No estoy en esa. El cargo de alcalde me gusta mucho, te permite meterte en políticas públicas. Yo no lo estoy buscando".