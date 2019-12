Las criticadas afirmaciones del diputado Schalper sobre videos de Carabineros en manifestaciones

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, protagonizó un cuestionado debate la mañana de este domingo en el programa Estado Nacional de 24Horas.

Esto, al respaldar los dichos del Presidente Sebastián Piñera donde aseguró que existían videos circulando en redes sobre la violencia policial, que eran falsos y grabados en el extranjero.

Schalper afirmó durante lo que lleva el estallido social, existían 44 videos falsos sobre el proceder de Carabineros.

"Yo hice la pega (…) en estos 65 días, han habido 44 videos falsos atribuibles a Carabineros, o sea, prácticamente uno diario. Yo no soy fiscal, no me dedico a investigar los detalles de esto, pero acá (necesitamos) un poquito de rigurosidad", dijo el parlamentario.

"Hay uno del 7 de noviembre, que mostraba a un grupo de Carabineros agrediendo a unas personas y finalmente se demostró que era falso. ¿Es un montaje, no es un montaje, es una adulteración? No lo sé, yo no soy fiscal", expresó Schalper, mostrando una fotografía a la cámara.

"¿Por qué dices que es falso?", lo cuestionó el conductor del espacio, Matías del Río. "Es falso porque se contrastó con los videos mismos desde ese día, por las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) y esto no ocurrió", aseveró Schalper.

"¿No es de ese día o no es en Chile?", contrapreguntó el periodista. "Ahí ya me pillas", expresó algo confundido el diputado.

En ese momento, intervino la militante de la Democracia Cristiana (DC), Laura Albornoz: "¿Tienes la fuente de esa recopilación?", preguntó.

"Son informaciones oficiales que le hemos pedido a Carabineros, al Ministerio Público…", alcanzó a responder Schalper. "¿Eso viene de Carabineros, quién te la pasa?", lanzó Albornoz nuevamente.

"No, esto es una recopilación que uno hace con apariciones en redes sociales. Yo la hago con mi equipo", sentenció el diputado.

Las declaraciones de Schalper fueron bastante criticadas en redes sociales, al no poder sostener su argumento. Incluso el abogado constitucionalista Jaime Bassa, calificó de "impresentable" la intervención del parlamentario de RN.