Larraín por querella contra Piñera: La imagen que buscan crear no alcanza ni para fantasía

Con información de Axel Troncoso.



El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que no alcanza ni para una fantasía la imagen que sectores políticos buscan crear sobre la violación a DD.HH. y delitos de lesa humanidad en el país.



La opinión se dio tras la querella presentada por diputados del Frente Amplio contra Sebastián Piñera y otras autoridades.



Al respecto, Larraín acusó que ciertos sectores políticos buscan construir una imagen de que en Chile se están violando los DD.HH., cometiéndose crímenes de lesa humanidad. La autoridad afirmó que dicha percepción no alcanza "ni para una fantasía".



"Creo que hay ciertos sectores políticos que quisieran que aquí se constituyera una imagen de que se están violando los DD.HH. de esa forma, cometiendo crímenes de lesa humanidad, cuestión que simplemente no alcanza ni para una fantasía", dijo.



Larraín sostuvo que "aquí el Gobierno ha sido desde el primer día muy proactivo en asegurar y respetar los DD.HH. y hacer respetar las instituciones".



Vale decir que el oficialismo mostró su rechazo a la acción legal en contra del mandatario, que fue presentada por el Frente Amplio, asegurando que se quiere seguir en una etapa de confrontación con el Gobierno".