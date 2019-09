José A. Kast negó tener sociedades no declaradas en Panamá: La Tercera publicó los documentos

El exdiputado José Antonio Kast participó en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, donde fue a dar explicaciones de la acusación que publicó La Tercera este domingo acerca de que tendría participación en sociedades en paraísos fiscales que no declaró cuando fue candidato.

"No tengo nada" en Panamá, señaló el político ante ante los cuestionamientos de por qué no incluyó estas tres firmas en su declaración de patrimonio e intereses: "Porque no existen, y uno no puede declarar lo que no existe", ya que "si fuera lo habría declarado".

El excandidato apuntó al periódico acusando que "es bastante malintencionado" porque indican que solo desde 2017 que es obligatorio declarar la participación, y aseguró que "aquí lo que se usó es una manera de entrar a EE.UU." porque habrían menos trabas burocráticas para ingresar desde Panamá que desde Chile.

Por su parte La Tercera publicó en su edición vespertina digital las escrituras notariales oficiales disponibles en el Registro Público de Panamá de las sociedades que muestran que José Antonio y su hermano Christian Kast son los únicos titulares de todas las acciones al portador de las tres firmas cuestionadas, Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.