Javiera Parada renunció a RD tras apoyo del partido a acusación constitucional contra Piñera

Javiera Parada renunció a su militancia en Revolución Democrática (RD) luego que la colectividad anunciara que apoyaría la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.

A través de una carta pública publicada por The Clinic, sostuvo que "lamentablemente, las decisiones tomadas por RD en el último tiempo me han ido distanciando irremediablemente del partido".

"Los años de historia política que cargo encima me han enseñado algunas cosas: en la izquierda no estamos libres de las pulsiones antidemocráticas; tampoco estamos libres de los laberintos éticos en que cayó la Concertación; en la izquierda chilena no somos inmunes al caudillismo que tanto mal le ha hecho a Latinoamérica; no tenemos el monopolio ni de la justicia social, ni de la ética, y desde luego en la historia de la izquierda hay belleza, pero también hay autoritarismo, ruido y furia", expresó.

"Yo creo que ser de izquierda es sólo el punto de partida para la acción política, el fin es siempre el bienestar del pueblo", manifestó, agregando que cree "en los valores de la izquierda, pero antes creo en la democracia, en las comunidades y en su capacidad de movilizarse y dialogar".

De igual manera, criticó duramente a su expartido por no asistir a la reunión con Piñera: "¿cómo es posible que mi coalición se reste del diálogo con el Jefe de Estado democráticamente elegido? ¿Cómo es posible que en la mitad de la peor crisis en democracia se persiga una acusación constitucional contra el Presidente de la República? ¿Cómo es posible que muchos estén haciendo política hoy desde las pasiones, la fiebre del momento y no desde el discernimiento racional?".

Finalmente, con respecto a la acusación constitucional contra el Mandatario, concluyó que es "un acto de una irresponsabilidad gigante y que provocará una desestabilización institucional mayor, cuando lo que necesitamos, precisamente, es canalizar institucionalmente las demandas de la ciudadanía por medio del diálogo".