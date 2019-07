Jadue sobre Bachelet y Venezuela: No debí personalizar un informe que es institucional

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, volvió a manifestar sus disculpas hacia la expresidenta y actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, tras los cuestionamientos por el informe que presentó la otrora máxima autoridad del país acerca de la situación en Venezuela.



El jefe comunal expresó que "le pedí disculpas por haber personalizado en ella la responsabilidad de un informe que es institucional, sobre todo, de una organización (de la que) conocemos la posición que tiene sobre los Derechos Humanos y cómo este tema se maneja en esa organización, por lo tanto, hablé con ella y creo que ya es un tema absolutamente superado".



Jadue consideró que Bachelet no apoyó directamente Golpes de Estado, pero que de todas formas "hay un alinamiento con la política internacional de Estados Unidos que se ha dado hace mucho tiempo en nuestro país, y eso no ha contribuido a resolver la grave crisis que tiene Venezuela".



Por otro lado, el alcalde se refirió a los dichos de las diputadas del Partido Comunista, Karol Cariola y Camila Vallejo, con respecto a la necesidad de renovación de la coaliación.



"Nosotros tenemos una cultura institucional muy fuerte: imagínese si aquellos que tenemos acceso a prensa marcáramos el debate cuando hay más del 70% de compañeros del Comité Central, que tienen la misma importancia que todos nosotros, y que no tienen el mismo acceso", replicó, en relación a la penetración en los medios de comunicación.