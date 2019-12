Iván Flores por acusación constitucional contra intendente: 'No es el camino'

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, fue entrevistado por CNN Chile, donde se refirió a la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

En la conversación comentó que la medida "no es el camino". Flores considera que Guevara "cometió un error" con respecto al copamiento de Crabineros en Plaza Italia que impidió a los manifestantes reunirse y sostuvo que "no hay argumento suficiente para destituir a una autoridad del tercer nivel jerárquico. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el Gobierno entendiendo que su intendente falló".

A pesar de esto, no le quitó la culpabilidad de sus hechos al intendente, comentando que "el intendente hoy día no puede decir que esto es responsabilidad de la policía porque actúan de oficio. No es así, aquí hay una decisión de la autoridad".