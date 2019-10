Iris Salaberry acusó montaje en caso que terminó con salida de exsubsecretario de Subdere

La hermana de Felipe Salaberry, Iris Salaberry, participó en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, en donde se defendió ante las acusaciones de conflicto de interés, las cuales terminaron con la salida del subsecretario; afirmando además que todo se trata de un montaje en su contra que viene por la separación con un funcionario municipal.



En el programa, la ahora exfuncionaria de la Municipalidad de Ñuñoa dijo que "no hubo altercado" con el inspector y que "mi hermano me llama para decirme que va camino a la casa y que le parecía extraño que un auto lo iba hostigando, no existe (el insulto), no existió ningún acontecimiento".



Tras esto, Iris aseveró que hubo "un daño enorme a mi familia, a mis hijos y a los hijos de Felipe. Somos gente decente (…) esto pasa por actuar bien".



Salaberry también aseveró que hay hostigamientos en su contra de parte de Seguridad Pública, los cuales comenzaron cuando se separó de un otrora funcionario municipal, y que fue el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, quien le consultó sobre el porqué no le había comentado todo lo que estaba pasando.



"Mantengo cierto resquemor con Seguridad Pública. Es un pequeño grupo. Ese día yo me siento invadida, si yo tengo un problema en mi casa no voy a llamar a Seguridad Pública", dijo.