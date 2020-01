Hamilton: Si son partidarios del Gobierno, son partidarios de las violaciones a los DD.HH.

En conversación con CNN, el denunciante y víctima del sacerdote Fernando Karadima, James Hamilton, habló acerca de la presentación del "Partido por la Dignidad", coalición que presentó junto a María Olivia Mönckeberg y Claudio Narea.



Sobre esto, el cirujano precisó que "creemos que Chile necesita un nuevo acuerdo social. Tenemos los cerebros suficientes y los corazones suficientes para crear una nueva manera de entendernos entre nosotros".



Un aspecto interesante que mencionó Hamilton fue la tendencia de los militantes, ya que aseveró que no son ni de izquierda ni derecha, aunque no respaldan la administración actual de Sebastián Piñera.



"Si son partidarios del Gobierno, quiere decir que son partidarios de las violaciones a los Derechos Humanos, que son partidarios de una política neoliberal", comentó, añadiendo que "no hay una variación de grises en las violaciones a los Derechos Humanos. Empezar a interpretar que es menos importante la vida de decenas de personas, los ojos de centenas de personas, la violación a mujeres (…), si eso está dentro de lo que podría llamarse las reglas del juego, eso es aberrante".