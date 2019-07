Gabriel Boric destacó dichos de Camila Vallejo sobre sus coincidencias con el Frente Amplio

Tras los dichos de Camila Vallejo con respecto a la cercanía que sentía con el Frente Amplio, el diputado de dicha coalición, Gabriel Boric, destacó sus palabras y manifestó que el Partido Comunista "está en un proceso de discusiones".



El parlamentario señaló a La Tercera sobre su par que "hemos escuchado con atención declaraciones (…), en donde ella remarca las coincidencias que hemos tenido permanentemente en el Parlamento y eso es alegría, porque nos permite sumar más".



Boric no desestimó que en un futuro, ante el escenario político que podría surgir, las coaliciones se terminen uniendo en pos de los proyectos políticos.



"Al Partido Comunista le tenemos un tremendo respeto, por toda su historia de lucha social, y por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que en los momento de cambio y de empujar estas transformaciones frente a la derecha cada vez más reaccionaria, nos vamos a encontrar", indicó.