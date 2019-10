Frente Amplio descartó el diálogo con el Gobierno mientras Santiago esté en estado de emergencia

Desde el Frente Amplio (FA) le anunciaron al Palacio de La Moneda que no existe disposición para el diálogo con el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera mientras esté declarado el estado de emergencia en la ciudad de Santiago.

A través de las redes sociales diversas agrupaciones y parlamentarios del colectivo opositor criticaron la decisión del Ejecutivo de entregar el control de la capital al Ejército de Chile, algo que no ocurría desde hace más de 30 años.

El diputado Giorgio Jackson expresó que"mientras no se revierta el estado de emergencia, no hay diálogo posible" y la diputada Camila Rojas planteó que "los militares estén en los cuarteles. Esto se vuelve un mínimo para cualquier entendimiento".

El Partido Comunes emitió un comunicado en el que aseveró que "no es posible buscar una solución si el gobierno no abandona su actitud represiva", al mismo tiempo que Convergencia Social calificó de "incapaz" al Gobierno.

Gobierno no asume ninguna responsabilidad y tiene el descaro d culpar a la ciudadanía del caos en Stgo. Esto nos exige tomar postura. Nosotros estaremos del lado d la gente cansada con abusos. Mientras no se revierta el Estado d Emergencia, no hay diálogo posible con el Gobierno.