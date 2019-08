Fontaine: Puede que los 'tiempos mejores' se hayan entendido como aún mejores

En su participación en Mesa Central, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, se manifestó desde una óptica positiva con respecto al crecimiento de las arcas fiscales, aunque reconoció que comprende los cuestionamientos de parte de la población.



"Yo comparto que la gente espera más de este Gobierno. Los resultados no me dejan satisfecho, pero estamos trabajando para resolver los problemas y estamos teniendo resultados en aumentar la inversión y la productividad", dijo, declarando además que quizás "los tiempos mejores se hayan entendido como aún mejores".



Fontaine también habló acerca de los sueldos de los trabajadores en el país, explicando que "nada se puede resolver de la noche a la mañana. Los salarios en Chile son insuficientes, pero se están mejorando. Están creciendo sobre el 2%, más allá de las cifras del IPC".



Con respecto a las críticas, el ministro sostuvo que hay una ola de pesimismo que está "asociada a la marcha de la economía mundial. Y eso es válido, no es un invento. Si bien, vienen tiempos más difíciles, nosotros tenemos la fortaleza para salir adelante. Quiero dar la seguridad en eso".