Florcita Motuda: 'Prefiero ser un ridículo diputado, lo honorable rima con lo corrupto'

Más de una vez ha tenido que soportar las críticas y burlas que recibe por su forma de vestir, pero él ni se inmuta. Es la realidad de Raúl Alarcón Rojas, más conocido como Florcita Motuda, músico y diputado por el Partido Humanista, quien comentó como ha vivido su primera experiencia en el Congreso.

El parlamentario, en conversación con La Segunda, partió desestimando ser llamado "honorable diputado" pues: "prefiero ser un ridículo diputado, lo honorable rima con lo corrupto. Es estupendo que me digan ignorante, porque los diputados estamos para representar a la gente y en Chile hay muchos ignorantes", comentó.

"Yo he llevado al paroxismo el tema de la representatividad, he insistido en que seamos diversos y, de este modo, nos constituyamos en un órgano representativo de los distintos tipos de humanos que hay en Chile. Si me dicen ignorante, lo asumo, porque acá podría llegar a ser diputada una dueña de casa que no entienda de economía. Por eso los diputados tenemos asesores legislativos. Lo que importa es la representatividad, no ser experto en leyes", agregó el parlamentario que representa al distrito N° 17 de la región del Maule.

Respecto a las diferencias que tiene con el "pinochetismo", Motuda sostuvo que: "no concuerdo en absoluto con sus opiniones, pero no los condeno. Esa persona piensa así porque es producto de una historia, de una familia que no eligió. En el fondo muchas ideas y posturas que la gente defiende no son realmente suyas, sino heredadas".

"Debería haber muchos más artistas en el Parlamento, y gente de todos los oficios, porque se supone que es un lugar de representatividad, debemos representar a los distintos tipos de seres humanos, incluyendo distintas formas de vestirse", complementó.