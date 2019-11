Fernando Atria explicó la polémica por el quórum 2/3 que entrampó acuerdo para nueva Constitución

Fue el tema de la madrugada en el exCongreso Nacional y tras varias horas de debate, logró salir humo blanco. El ya famoso "quórum 2/3" se tomó la discusión entre los parlamentarios oficialistas y de oposición, siendo en un minuto la piedra de tope para confirmar el acuerdo por una nueva Constitución.

Mientras aquello sucedía, el abogado Fernando Atria intentaba explicar, en su casa y a través de redes sociales, de qué se trataba el famoso 2/3 que no permitía confirmar el acuerdo.

Junto a su hija, Atria grabó un video donde intentó explicar el cuestionado quórum: "es lo más absurdo que he visto discutir por los 2/3 sin saber por qué y para qué. En un proceso de reforma constitucional necesita 2/3 para cambiar el texto constitucional. Se necesita cierta exigencia. Si no se reúne o hay un 1/3 más 1 no hay reforma, por lo que el texto que venía, continúa".

Por ello es que Atria hizo la diferencia entre lo que podía suceder y lo que finalmente pasará, pues este acuerdo dice relación con una nueva Constitución y no una reforma como se pensó en su minuto.

"Si pensamos en un proceso en que no tenemos Constitución, la asamblea constituyente pero y nos debemos seguir por la misma regla de los 2/3. Que pasa con los que no quedan ahí, es decir 1/3 más 1 no puede hacer que se mantenga en la Constitución algo que ya está", agregó Atria.

Al finalizar, cerró con que: "pero como ahora estamos con hoja en blanco, puede evitar que algo entre en la nueva constitución, es que queda sujeto a la ley, por lo que en el tiempo posterior cuando se acabe la Asamblea Constituyente, esa materia quedara entregada a la decisión legislativa que será por mayoría, la diferencia es del cielo a la tierra", explicó.