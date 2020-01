Felipe Guevara tras confirmación de Acusación Constitucional: 'Ha primado la insensatez'

Una intensa jornada de jueves vivió el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara en Valparaíso. El exalcalde de Lo Barnechea se presentó en la Cámara de Diputados para entregar sus argumentos de defensa por la Acusación Constitucional en su contra, los que sirvieron de poco.

Esto porque con 74 votos a favor y 71 en contra, se confirmó la acusación en su contra la que calificó como: "Injusta. Ha primado la insensatez. No se han escuchado los argumentos y las pruebas. Vamos a trabajar y estoy seguro de que los senadores sabrán tener sabiduría para escuchar los argumentos que presentaremos", partió diciendo.

En punto de prensa, Guevara agregó que: "no he pensado en renunciar, eso lo debe hacer la persona que tiene algo que temer o esconder y ese no soy yo. No tengo nada que ocultar, me he prestado todo el día acá para responder, no veo porque razón tendría que renunciar", dijo.

"Nosotros, en el Senado, vamos a ir a paso a paso. Ya habrá tiempo para desarrollar la estrategia que plantearemos, donde espero tengamos más conciencia para ser escuchados", agregó el suspendido intendente.

Finalmente hizo una reflexión respecto a su trabajo en la intendencia: "llevo pocas semanas como intendente. He hecho hasta lo imposible para devolver la ciudad a los vecinos. Reabrimos el Metro, retomamos la normalidad de las micros, en eso he estado. Hay mucha gente que ha sufrido y vamos a seguir trabajando muy duro para que eso no siga así", cerró.