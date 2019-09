Esta es la versión de los hechos de Salaberry sobre denuncia en su contra

El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), dio su versión de los hechos a raíz del reportaje de Radio Biobío que denunció que se pasó tres luces rojas e insultó a un fiscalizador municipal de Seguridad Ciudadana en la comuna de Ñuñoa.

Asimismo, se le acusó de huir del lugar, y luego, que su hermana, que trabaja en la Municipalidad de Ñuñoa, intentara anular el parte.

La autoridad aseguró mediante un comunicado que "es completamente falso, de falsedad absoluta, que haya cometido una infracción de tránsito y mucho menos que haya insultado a un funcionario municipal".

"El día domingo 25 de agosto conducía acompañado de mi madre de 82 años de edad y de mi hija menor, por lo que resulta aún más descabellada la acusación de que me habría pasado una luz roja. De hecho, la propia fotografía publicada revela que me encuentro detenido en un semáforo en Irarrázaval con José Pedro Alessandri, lo que desmiente todo el resto de la información publicada", acusó.

Asimismo, indicó que todas las preguntas del medio sobre el hecho fueron contestadas el 5 de septiembre.

Finalmente, concluyó que "no he recibido citación alguna sobre estos hechos. Sin embargo, me pongo a disposición inmediata y concurriré, como todo ciudadano, a entregar mi versión al juzgado de policía local respectivo de los hechos denunciados".

Según confirmó el mismo Gobierno, quien respaldó a Salaberry, el subsecretario continuará en el cargo.