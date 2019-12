Diputados UDI piden colaboración a los bancos por crisis: 'Han guardado un silencio poco solidario'

Los diputados de la UDI Álvaro Carter y Enrique van Rysselberghe hicieron un llamado a los Bancos de Chile de "ponerse a la altura de las circunstancias que vive el país", en referencia al estallido social que gatilló masivas movilizaciones desde mediados de octubre.

El llamado a la Asociación de Bancos busca que tomen conciencia por la situación económica que afecta al país ya que "han guardado un silencio poco solidario, y no han propuesto ninguna medida de alivio a sus clientes".

"No pedimos perdonazos pero sí que tomen la iniciativa y se contacten con aquellos chilenos que han caído en mora en el pago de créditos de consumo o hipotecarios", explicaron los parlamentarios gremialistas

"No todo puede ser ganancia y elevar sus utilidades, menos en estos momentos en que todos hacemos un esfuerzo para recobrar la paz social", señalaron agregando que "las empresas que se 'escondan' y quieran pasar desapercibidas hasta que pase la crisis no aportando nada a la solución, serán castigadas por los chilenos y sembrarán el germen de un nuevo estallido social en un tiempo no muy lejano".