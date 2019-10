Diputado Mulet: 'El presidente no tiene autoridad moral para tratar a los evasores de delincuentes'

Las manifestaciones siguen y no paran. El descontento social por el alza en el precio del Metro de Santiago y el Transantiago suma su tercer día de movilizaciones y evasiones en el sistema de transporte público, lo que tiene en jaque al gobierno del presidente Sebastián Piñera.

En ello, el diputado Jaime Mulet hizo un llamado a La Moneda: "lo que está pasando en Santiago es grave y creo que lo mejor es que el gobierno deje sin efecto el alza en los pasajes en el Metro y Transantiago", comentó el conrgesista de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

"La molestia ciudadana tiene una causa: son las inequidades, los sueldos bajos, la pensión básica solidaria, son las miserias que está pasando parte importante de quienes viven en Santiago y en el país", agregó Mulet.

El pero diputado no se mordió la lengua y siguió disparando con dureza: "no tenenos un gobierno que tenga autoridad moral para subir las tarifas del Metro y dar una justificación de órden técnico. Además de poder hay que tener autoridad moral y esa no la tienen en La Moneda".

"Dentro del propio gobierno, el propio presidente tuvo durante su vida empresarial varios episodios de infracciones a la ley, evasiones y una serie de situaciones graves y no cumplió sanciones", agregó Mulet.

Y remato con que: "ese presidente que hoy dice 'el que se pasa la barrera del Metro es un delincuente' no tiene la autoridad moral para eso y es una cuestión tremendamente grave", cerró.