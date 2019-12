Diputado Boric y revés en acusación contra Piñera: 'No hay pacto que valga para avalar la impunidad'

El diputado del Frente Amplio Gabriel Boric conversó con ADN Hoy sobre su protagonismo en la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, el revés en el libelo contra el Presidente Sebastián Piñera y, en particular, sobre la situación al interior del Frente Amplio.

El parlamentario fue consultado por si hubo algún acuerdo dentro de la oposición para no prosperar en la acusación constitucional contra Piñera. "Es muy importante señalar que respecto de los Derechos Humanos, no hay pacto que valga para avalar impunidad. No conozco a nadie que haya sido parte de ningún tipo de negociación", señaló.

Sobre el libelo contra Chadwick, que fue aprobado por el Senado, sostuvo que "me tocó ser parte activa de la acusación y lo que defendimos es que esto tenía que ver con responsabilidades como ministro de Estado por las graves omisiones que se cometieron para evitar que se siguieran perpetuando las graves violaciones a los Derechos Humanos que ya eran conocidas por el ministro Chadwick y advertidas por distintas instituciones".

Agregó que "el principio que traté de defender en ambas cámaras fue que lo que se estaba buscando era justicia y no revancha, que era imperativo que en Chile no se impusiera una vez más la impunidad respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos que todos hemos conocido durante las últimas seis semanas".

En cuanto a la acusación contra Piñera y la aprobación de la cuestión previa, que contó con votos de la oposición, Boric sostuvo que "así lo juzgaron los parlamentarios, están en su legítimo derecho quienes votaron de esa manera, no hago juicios morales al respecto".

"Ahora lo importante es que sigamos, con mucha fuerza, dando la pelea para que tampoco haya impunidad penal en materia de Derechos Humanos", añadió Boric, aludiendo a Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron su vista tras recibir impactos de elementos disuasivos de Carabineros. También mencionó el caso de la menor de 15 años que permanece grave en la ex Posta Central, producto del disparo de una bomba lacrimógena.

Sobre una eventual acusación contra el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el diputado del FA respondió que "lo que planteamos en el Senado es que en los primeros días y en particular en el Estado de Emergencia, se estableció una conducta de parte de las fuerzas policiales en donde ya se sentó un precedente que no fue detenido a tiempo (…) No podemos estar todo el tiempo tratando de descabezar a cada uno de los ministros, esa es una decisión que podrán tomar los parlamentarios, pero ahora es el momento de centrarnos con intensidad en las demandas sociales que ha planteado la ciudadanía".



Boric fue miembro de la Comisión Especial que acusó a Chadwick. Foto: Agencia Uno

Crisis en el Frente Amplio

El Partido Humanista, uno de los primeros en formar el Frente Amplio, anunció su salida de la coalición tras haber realizado una consulta interna. Sobre este punto, el diputado Boric expresó que "es una decisión legítima por parte de sus miembros. Lo lamento, en particular por los militantes de base y por quien más me tocó compartir en la Cámara, que fue Tomás Hirsch, porque creo que fue un aporte al debate debido a la experiencia que el partido tiene. Es una noticia triste, pero no me cabe ninguna duda que en los principios nos vamos a seguir encontrando".

Respecto de la situación de la coalición, el parlamentario subrayó que "evidentemente, hay una recomposición del campo político, pero lo importante es decir con claridad que el Frente Amplio sigue. Y que pese a esta crisis y desmembramiento que ha habido por parte de muchos miembros, vamos a seguir trabajando con mucha intensidad por el programa que nos une y vamos a tener que hacer una revisión respecto de las cosas que han fallado. Esto en política no es nuevo, hemos tenido diferencias tácticas dentro de este tema".

Ante la pregunta sobre su firma en el acuerdo transversal por una nueva Constitución, que generó diversos cuestionamientos y divisiones al interior del FA, Boric afirmó que "el Partido Humanista no ha argumentado en ninguno de los debates que he conocido o en las entrevistas que he leído de que yo soy el responsable de la salida del partido del Frente Amplio. Y si así fuera, me parecería tremendamente irresponsable por parte de ellos. Que una sola persona determine lo que decide un partido entero sería una pequeñez".

El diputado también se refirió a la performance que realizó Pamela Jiles en la sala de la Cámara de Diputados el jueves, al ingresar encapuchada a la sesión que estudiaría la acusación contra Piñera. "Me hace sentido estar en política para incidir y contribuir a mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile en conjunto, reconocer los errores cuando éstos se cometen y no hacer de la política un acto de espectáculo. Por lo tanto, no me siento representado por performances que al final del día no terminan aportando mayormente al debate. La parlamentaria Jiles jamás ha tomado la palabra en el hemiciclo para defender ninguna idea", argumentó.



La diputada Pamela Jiles ingresó encapuchada a la Cámara Baja. Foto: Agencia Uno