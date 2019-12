Diputada Núñez justificó su voto negativo contra la paridad de género en proceso constituyente

La diputada de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, justificó en ADN Hoy su voto negativo a las indicaciones de la Reforma Constitucional, como una forma de respetar el consenso alcanzado en el Acuerdo por la Paz.

Cabe recordar que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general el inicio del Proceso Constituyente, lo que permite la realización de un plebiscito en abril que consultará por una nueva carta magna. Pese a esto, se rechazó por falta de quórum la paridad de género y cupos para pueblos originarios e independientes.

"En la mañana votamos que no, en la tarde en la Comisión de Constitución votamos que sí, y por lo tanto, va a haber un proceso constituyente con paridad de género y con votos nuestros", aseguró la parlamentaria.

Explicando que "sin acuerdo constitucional, sin inicio de un proceso constituyente, no iba a haber paridad, no iba a haber pueblos originarios, no iba a haber un plebiscito en abril".

"Lo que no podía ocurrir, insisto, ya sea tanto que la UDI iba a reaccionar de esa forma, e incluso el Frente Amplio, era romper ese acuerdo (por la paz) con tal de ayer aprobar una indicación, cuando podíamos de igual forma hacerlo a través de la ley, que al final se terminó aprobando en la Cámara de Constitución y que vamos a votar en el pleno", concluyó.