Desbordes por denuncia a subse. Salaberry: Si es verdad no se sostiene en su cargo ni en la política

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió en ADN respecto a la polémica en torno a la denuncia contra el subsecretario Felipe Salaberry, luego de la revelación de un reportaje de Radio Bío Bío donde el personero de Gobierno fue acusado de pasarse tres luces rojas e insultar a un fiscalizador municipal, lo que posteriormente derivó en una investigación penal por el posible delito de tráfico de influencias.

El parlamentario más que nada llamó a la calma y a que finalicen las investigaciones, señalando que "siempre uno tiene que escuchar, evaluar, recabar información, y después juzgar", pero que "si es cierto, no puede seguir ni un minuto más" al mando de la subsecretaría de Desarrollo Regional.

"Si esto es verdad no se sostiene en su cargo, y no se sostiene en la política", pero "si no es cierto, hay que limpiar la honra del que fue acusado, y por lo tanto esto tiene que ser investigado y el gobierno tomará las medidas una vez que tenga la convicción que esto es verdad, o que es cierto".

Desbordes explicó que "los que tenemos cargos de autoridad tenemos que ser los más respetuosos de todos. Hay que dar el ejemplo siempre, se lo dice alguien que fue policía. Fui carabinero y me tocó controlar muchas veces a autoridades. Muchas de ellas siempre muy amables, y otras que pensaban que eran chilenos de categoría distinta y uno tenía que hacerles una reverencia y felicitarlos por la infracción".