Desbordes a Van Rysselberghe: 'Ha creado un conflicto artificial'

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respondió a los cuestionamientos realizados por la titular de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, con respecto a haber incumplido un acuerdo al interior de la coalición oficialista.



A su juicio, la senadora "ha cometido un error que espero que no escale. Primero, ha creado un conflicto artificial. Yo entiendo que la UDI necesita generar ciertas cosas, tensionar un poco para competir con quienes ellos sienten que les están complicando un poco, que es José Antonio Kast, pero eso no puede significar que tensiones la coalición completa".



Desbordes explicó que "nosotros hicimos un acuerdo y dijimos que no íbamos a entorpecer la tramitación del Pacto por la Paz que suscribimos, pero hay que desmentir algunas cosas que se han dicho: nosotros lo que hemos aprobado ayer (jueves), mantiene la lógica política del voto".



El presidente de RN cerró su defensa, aseverando que "ninguna corrección va a significar que salga un hombre de derecha para que entre una mujer de izquierda".