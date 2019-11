Daniel Núñez del PC: 'Se produjo un quiebre de confianza dentro de la oposición'

En la firma del histórico acuerdo en el Parlamento, que abre las puertas a una nueva Constitución y a la elección de mecanismos para su escritura desde cero a través de un plebiscito y una votación para representantes, una agrupación política no fue parte: el partido Comunista.

Las razones y la visión sobre el proceso desde el conglomerado la entregó en ADN Hoy el diputado Daniel Núñez, quien contó, de entrada, que "nunca se cumplió en lo formal de invitar al presidente del partido Comunista a la reunión de ayer".

"Acá se produjo un quiebre de confianza dentro de la oposición, producto que ayer se estaba fraguando un acuerdo en el que no había plebiscito para elegir entre las opciones y que se imponía una convención constituyente. Eso se hizo a espaldas de nosotros y, cuando nos enteramos en el Congreso, cuestionamos eso y tuvimos el apoyo de varios diputados de otros partidos", explicó.

Según el parlamentario, "eso generó una desconfianza con lo que se estaba fraguando en el Congreso" y motivó que no se sumaran al dialogo que, de todas formas, valoran. "Para mí no es el triunfo del mundo político, este es el reconocimiento de lo que se logró con la movilización social. Esto jamás hubiese sido posible en Chile sin una movilización", aseguró.

"Las dos modalidades, la convención o la asamblea, para redactar la nueva constitución deben tomar acuerdos por 2/3 de sus integrantes. Eso significa que se mantiene el poder de veto, uno de los principios pinochetistas de la Constitución del 80, donde una minoría entraba e impone su mirada a la mayoría de la sociedad. Esa es la letra chica que empaña este acuerdo, relativiza su profundidad democrática y, por eso, proponíamos los 3/5 para poder suscribirlo", precisó Núñez.

Respecto al hecho de que otras asambleas constituyentes democráticas tengan ese quórum, señaló que les parece que "para dar vida a una democracia verdadera en Chile, los 3/5 es el mecanismo más democrático", y que ellos van a votar a favor de la nueva Constitución, de se defina a través de plebiscito, pero que "vamos a expresar una opinión distinta en la votación en particular, rechazando los 2/3 y proponiendo los 3/5".

"Nadie puede decir que el partido Comunista se va a restar de la posibilidad de una nueva constitución", sostuvo, negando que haya sido un error restarse del acuerdo final. "A mí no me parece, creo que actuamos correctamente. Estar o no estar no se juzga por la foto del acuerdo, se juzga por la movilización social, por nuestro voto en el Congreso cuando se lleve y por la transparencia al hablar con la ciudadanía", afirmó.

Además, reprochó la ausencia de otros actores fuera del Congreso en el hito firmado durante la madrugada. "Este acuerdo tuvo que haber partido en un diálogo, en un trabajo con la mesa social, que ha sido la gente que representa a los que se ha movilizado", declaró el diputado, apuntando a que "cuando uno hace acuerdos históricos tienen que ser con transparencia al pueblo de Chile".

"Si me dices que el partido Comunista está fuera de esta lucha democrática por la nueva constitución porque no estuvo en la foto, no es así. Nadie puede poner en duda nuestra fuerza y empuje democrático", añadió al cierre, valorando la movilización social y rechazando los actos de violencia "tajantemente, en todos los tonos y colores. Queremos que la gente se manifieste en forma responsable y organizada. No estamos de acuerdo con ninguna de esas acciones vandálicas que se han desarrollado".