Daniel Jadue e insinuaciones de Matthei sobre ataques comunistas: 'Que disimule su odio'

Las discusiones por la responsabilidad política tras el estallido social que se vivió hace algunos días en Chile se sigue dando. Las redes sociales han sido la "vitrina ideal" de políticos y alcaldes para "tirarse la pelota" de un lado a otro y de ello fueron prueba Daniel Jadue y Evelyn Matthei.

Todo comenzó tras el supuesto saqueo al café literario del Parque Bustamante en la comuna de Providencia. Invitada al programa "Bienvenidos" de Canal 13, Matthei, alcaldesa de dicha comuna, insinuó que gente del partido comunista podría estar detrás de los incidentes y destrucción en su sector.

Ante la pregunta "¿Usted quiere decir que la violencia se articula desde el comunismo en otras comunas?" de Mauricio Jürgensen, la alcaldesa de Providencia indicó que: "No me consta, por eso no lo puedo decir, ¿pero a usted no le llama la atención? A usted que me está hablando y quiere que yo diga… ¿a usted no le llama la atención? ¿O no lo ha visto? ¿O se hace el leso?".

Aquella frase detonó en la furiosa respuesta de Jadue a través de redes sociales: "le sugiero a Matthei que disimule su odio. En Recoleta hemos tenido destrozos y saqueos. Menos que en otras comunas por cierto lo que se debe a que llevamos años abaratando la vida de nuestros vecinos mientras otros dejaban que el costo de vida subiera sin parar".