Confirman veracidad de audio de Cecilia Morel donde dice que el Gobierno está sobrepasado

Durante los últimos días, uno de los documentos que más se difundió en redes sociales fue un presunto audio en donde la primera dama, Cecilia Morel, confirmaba que el Gobierno estaba sobrepasado por la crisis social que afectaba a Chile.



A pesar de las dudas, el archivo resultó ser verídico, según dieron a conocer diversos medios, como por ejemplo La Tercera.



En dicho audio, Morel le habla a una amiga, en donde le señala que "lo más importante es tratar de, nosotros, mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy grave".



Además, manifiesta que "se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias…intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto"; lo cual como se sabe, no ha ocurrido en ninguna de esas circunstancias.



Casi al final, Morel afirmó que "estamos absolutamente sobrepasados: es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas".



Para concluir, la primera dama expresó que "Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racio… racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás".