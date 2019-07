Comisión de Ética sancionó con una multa a Marisela Santibáñez por dichos sobre Jaime Guzmán

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados resolvió finalmente aplicar una amonestación en contra de la parlamentaria, Marisela Santibáñez, a raíz de sus dichos en contra de Jaime Guzmán, durante una actividad organizada por el Partido Comunista.



En dicha instancia, la otrora actriz entregó su respaldo a Gabriel Boric, quien había recibido una polera con la imagen del fallecido senador con una bala en la cabeza.



Durante esa ceremonia, Santibáñez expresó que "no me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaimé Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo bien muerto el perro. Y perdónenme los que crean que no es así, pero bien muerto el perro".



Frente a esto, la Comisión de Ética resolvió multar a la diputada con una multa del 5% de su dieta.





